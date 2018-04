ՀԴԲ-ի նախկին տնօրենը Թրամփին «մաֆիայի բոս» Է անվանել

ԵՐԵՎԱՆ, 13 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմին իր նոր գրքում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին «մաֆիայի բոս» Է անվանել, որն իրեն շրջապատող մարդկանցից բացարձակ լոյալություն Է պահանջում, համարում Է, որ ամբողջ աշխարհը տրամադրված Է իր դեմ, եւ մի մարդ Է, որը ստում Է ամեն առիթով, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Քոմի հուշերի՝ Միացյալ Նահանգների զանգվածային լրատվամիջոցներում տարածված հատվածներում ասված Է, որ Թրամփն «ապրում Է այլընտրան իրականության բոժոժում», որում փորձում Է ներքաշել շրջապատողներին, գրում Է The Washington Post-ը: «Համաձայնության լուռ շրջան: Բոս, որը վերահսկում Է ամեն ինչ: Հավատարմության երդումներ: ԱՄՆ-ի աշխարհայացքը վեր Է ամեն ինչից: Սուտ՝ մեծ ու փոքր գործերում հանուն լոյալության, որը բարձր Է դրվում բարոյականությունց ու ճշմարտությունից»,- բնութագրում Է Քոմին նախագահի պահանջներն ու արժեքները: The New York Times-ը հետեւյալ մեջբերումն Է կատարում գրքից. «Նրա (Թրամփի) լիդերությունը հիմնված Է գործարքների, Էգոիզմի եւ անձնական լոյալության վրա»:

Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի պաշտոնից Քոմին Թրամփի կողմից հեռացվել Է նախագահական ընտրարշավի ընթացքում Մոսկվայի հետ իր կապերի սկսված հետաքննության ֆոնին, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը: