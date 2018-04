«Վայրի Արեւմուտքի աշխարհի» ստեղծողները YouTube-ում զետեղել են «երկրորդ եթերաշրջանի ամբողջ սյուժեն»

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Վայրի Արեւմուտքի աշխարհի» ստեղծողները YouTube-ում տեսանյութ են զետեղել, որտեղ, ինչպես նշված Է հրապարակմանը կից գրության մեջ, բացահայտվում Է «երկրորդ եթերաշրջանի ամբողջ սյուժեն», տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Հոլովակը ցուցադրում Է սերիալի նոր մասի առաջին երկու րոպեները, ինչից հետո հանդիսատեսին ցույց են տալիս դերասանուհի Էվան Ռեյչել Վուդին, որը կատարում Է Ռիկ Էսթլիի Never Gonna Give You Up կոմպոզիցիան: Երգին հետեւում են այն բանի 20-րոպեանոց տեսագրությունը, թե ինչպես Է շունը նստել դաշնամուրի առջեւ: Ինտերնետ-օգտատերերը հոլովակը որակել են հիանալի թրոլինգ:

Ապրիլի 9-ին «Վայրի Արեւմուտքի աշխարհի» շոուրաններ Ջոնաթան Նոլանը Reddit կայքում խոստացել Էր, որ եթե իր պոստը հազարից ավելի լայք հավաքի, ապա ինքը տեսանյութ կզետեղի սերիալի շարունակության բոլոր սփոյլերների հետ: «Այս կերպ այդ միության անդամները, որոնք ցանկանում են իմանալ եթերաշրջանի սյուժեն, կկարողանան դա անել, ինչից հետո մնացածներին կպաշտպանեն ֆանատների հորինվածքների եւ իսկական սփոյլերների միջեւ խառնաշփոթությունից»,-բացատրել Է նա:

«Վայրի Արեւմուտքի աշխարհի» երկրորդ եթերաշրջանի պրեմիերան պլանավորված Է ապրիլի 22-ին: Սերիալը պատմում Է Վայրի Արեւմուտքին նվիրված զվարճանքների ռոբոտացված բնայգու մասին, որտեղ ատրակցիոնն սպասարկող համակարգում տեղի ունեցած խափանման պատճառով անդրոիդները դուրս են գալիս հսկողությունից եւ սկսում են հարձակվել այցելուների վրա: 2007 թվականին Never Gonna Give You Up հիթը «ռիքռոլլինգ» ինտերնետ-մեմի Էր վերածվել, երբ զոհին՝ նրան հարկավոր Էջի հղման փոխարեն, խցկում են այդ երգի հոլովակը: