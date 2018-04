Ալժիրում Իլ-76-ի կործանման զոհ կարող Էր դառնալ 200 զինծառայող. AlHadath

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Առնվազն 200 զինծառայող կարող Էր զոհվել ապրիլի 11-ի առավոտյան Ալժիրում Իլ-76 ռազմափոխադրական ինքնաթիռի կործանման հետեւանքով:

Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է AlHadath հեռուստաալիքը: Ինքնաթիռն ընկել Է երկրի մայրաքաղաք Ալժիրից 50 կիլոմետր հարավ գտնվող Բուֆարիկի ռազմակայանի օդանավակայանից թռիչքից քիչ անց: Ընկնելուց անմիջապես հետո օդանավը բռնկել Է, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Awful news.



Around 200 dead after a military Ilyushin Il-76 crashed shortly after takeoff from Boufarik base in #Algeria. pic.twitter.com/iOnlvAaHxq