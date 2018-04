Առնվազն 200 մարդ Է զոհվել Ալժիրի հյուսիսում ինքնաթիռի կործանման հետեւանքով. «Աշ Շարկ ալ Աուսաթ»

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Առնվազն 200 մարդ Է զոհվել Ալժիրի հյուսիսում ռազմական ինքնաթիռի կործանման հետեւանքով: Ինչպես ապրիլի 11-ին հայտնել Է «Աշ Շարկ ալ Աուսաթ» թերթը, աղետի հետեւանքով զոհվել Է ավելի քան 200 մարդ:

Միջադեպը տեղի Է ունեցել Բլիդայի նահանգում՝ Բուֆարիկ քաղաքի օդանավակայանի մերձակայքում: Տեղի ունեցածի մանրամասները ճշտվում են, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Awful news.



Around 200 dead after a military Ilyushin Il-76 crashed shortly after takeoff from Boufarik base in #Algeria. pic.twitter.com/iOnlvAaHxq