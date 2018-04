Զախարովան Լոնդոնից պարզաբանումներ Է պահանջել Սկրիպալի կենդանիների դիակիզման պատճառով

ԵՐԵՎԱՆ, 6 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՌԴ-ի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան տարօրինակ Է համարում Սերգեյ Սկրիպալի կենդանիների հետ կապված իրադրությունը, որոնց, բրիտանական մամուլի տեղեկատվությամբ, դիակիզել են՝ դրանով իսկ փաստորեն ոչնչացնելով հանցանշանները, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը՝ հղում անելով «Ինտերֆաքս»-ին:

«Մամուլի տվյալներով՝ թե՛ ծովախոզուկներին եւ թե՛ կատվին դիակիզել են: Այլ խոսքով, ոչնչացրել են, թեեւ կենդանիները կարող Էին կարեւոր հանցանշան դառնալ քիմիական նյութով թունավորման գործում»,- գրել Է Զախարովան Facebook-ի իր Էջում: «Ցանկալի կլիներ պարզաբանումներ ստանալ»,- ընդգծել Է նա: Ինչպես ապրիլի 6-ին հայտնել Է բրիտանական Mirror թերթը, երկու ծովախոզուկներին, որոնք պատկանում Էին ՌԴ Գլխավոր հետախուզական վարչության նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալին, սատկած են գտել Սոլսբերիում նրա տունը զննելիս: Հրատարակությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հայտնել Է, որ կրծողները սատկել են ջրազրկումից եւ թունավորված չեն եղել:

Նաեւ անասնաբույժներն ստիպված են եղել հատուկ միջոցներով մեռցնել Նեշ վան Դրեյք անունով պարսկական սեւ կատվին: Երբ մասնագետները հնարավորություն են ստացել զննելու կենդանուն, այն եղել Է «աղետալի վիճակում», եւ բժիշկները որոշում են ընդունել «թեթեւացնել նրա տառապանքները»:

Sergey Skripal's cat and guinea pigs 'dead after being found malnourished' in his Salisbury homehttps://t.co/mxBGEBFjfl pic.twitter.com/28zIm6gaQ3