NASA-ն արեւային ակտիվության տեսանյութ Է հրապարակել

ԵՐԵՎԱՆ, 5 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: NASA-ն հրապարակել Է տեսանյութ, որում ցուցադրված Է արեգակի մագնիսական դաշտի ակտիվությունը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Հոլովակն արվել Է Արեւային դինամիկայի դիտարանի կողմից Helioviewer սարքի օգնությամբ: Տեսագրության մեջ երեւում են մագնիսական դաշտի ուժային գծերի բազմաթիվ վառ աղեղներ, որոնք ձգվում են Արեգակի մակերեւույթից: Տեսանյութը նկարահանվել Է մարտի 27-28-ին արեւային ակտիվության՝ մի քանի օր տեւած բացակայությունից հետո, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1