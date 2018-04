Մարդու նախնիները երկու ոտքով են քայլել արդեն ավելի քան 4 մլն տարի առաջ. գիտնականներ

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մարդու նախնիները կարող Էին երկու ոտքով քայլել ավելի քան 4 միլիոն տարի առաջ, այսինքն՝ Էվոլյուցիայի մասին բոլորի կողմից ընդունված պատկերացումից շատ ավելի շուտ:

Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, վկայում են Նյու Յորքի համալսարանի մասնագետ Էլայն Կոզմայի հետազոտության արդյունքները, որոնք հրապարակվել են Proceedings of the National Academy of Sciences հանդեսում: Մինչեւ 4,4 միլիոն տարեկան Արդիպիտեկուս ռամիդուսի (Ardipithecus ramidus) կմախքի մնացորդների տարրալուծումը ցույց Է տվել, որ այդ հնադարյան հոմինիդը կարող, Էր, ինչպես մարդը, քայլել երկու ոտքով:

Գիտնականներն ավանդաբար կարծում են, թե մարդկանց հնադարյան նախնիներն, ինչպիսիք են ավստրալոպիտեկ Լյուսին, որն ապրել Է 3,1 միլիոն տարի առաջ, ընտելացած չԷին երկու ոտքով քայլելուն, քանի որ տակավին շարունակում Էին ապրել առավելապես ծառերի վրա:

Անտրոպոգենեզի տեսության համաձայն՝ ուղիղ քայլող մարդը կամ Homo erectus-ը հայտնվել Է 1,4 միլիոնից մինչեւ 500 հազար տարի առաջ ընկած ժամանակաշրջանում: Իր հերթին նոր հետազոտությունը ցույց Է տալիս, որ երկու ոտքով քայլելու ունակությունը չի փոխարինել հնադարյան կաթնասունների մյուս ունակություններին, այլ զարգացել Է զուգահեռաբար, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: