Մեծ Բրիտանիայում նոր կրիպտոարժույթ Է թողարկվել արքայազն Հարրիի եւ Մեգան Մարքլի հարսանիքի առթիվ

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մեծ Բրիտանիայում նոր գաղտնարժույթ Է թողարկվել մայիսի 19-ին արքայազն Հարրիի եւ Մեգան Մարքլի հարսանիքի առթիվ: Աշխարհում առաջին «թագավորական» թվային արժույթը կոչվում Է Crown Royale: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հայտնել Է բրիտանական Daily Express թերթը: Թոքենների (ICO, Initial coin offering) սկզբնական տեղաբաշխումից ստացված միջոցների կեսը, հրատարակության տվյալներով՝ կուղղորդվի Sentebale, The Invictus Games եւ The Royal Foundation բարեգործական կազմակերպություններին, որոնք գործում են Եղիսաբեթ Բ-ի թոռան եւ ամերիկացի դերասանուհու հովանավորության ներքո: Մյուս մասը կհատկացվի The Crown and Country Magazine հանդեսի կարիքներին, մասնավորապես, այն համարի հրատարակմամ ֆինանսավորման համար, որը նվիրված կլինի Հարրիի եւ Մեգանի հարսանեկան արարողությանը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: