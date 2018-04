WP-ի նախկին թղթակիցն իր գրքում պատմել Է Սպիտակ տան բացատի տակ գտնվող գաղտնի բունկերի մասին

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սպիտակ տան հյուսիսային բացատի տակ կառուցած Է գաղտնի բունկեր ԱՄՆ-ի նախագահի եւ նրա օգնականների համար, որտեղ նրանք կարող են պատսպարվել միջուկային պատերազմի դեպքում: Այս մասին, ինչպես հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը, ասված Է The Washington Post թերթի նախկին թղթակից Ռոնալդ Քեսլերի «Թրամփի Սպիտակ տունը. փոխելով խաղի կանոնները»(The Trump White House: Changing the Rules of the Game) գրքում, որը լույս Է տեսնում ապրիլի 3-ին:

Ապրիլի 2-ին դրանից առաձին քաղվածքներ Է հրապարակել Washington Examiner թերթը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: «Ստորգետնյա բունկերի շինարարությունը, որն ունի առնվազն հինգ հարկ, ավարտվել Է Բարաք Օբամայի նախագահական ժամկետի ավարտից քիչ առաջ: Այնտեղ կարող են տեղավորվել Սպիտակ տան Արեւմտյան թեւի բոլոր աշխատակիցները զանգվածային ոչնչացման զենքի օգտագործմամբ հարձակման դեպքում: Այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը դարձավ նախագահ, նրա առաջատար օգնականներն այցելել են բունկեր, որի գոյությունը գաղտնիացված Է»,- գրել Է Քեսլերը:

Նրա խոսքով՝ շինարարական աշխատանքներն սկսվել են 2010 թվականին, եւ Սպիտակ տան ներկայացուցիչներն այն ժամանակ պնդում Էին, թե կատարվում Է ստորգետնյա հաղորդակցուղիների համակարգերի պլանային փոխարինում: Բայց, ինչպես նշում Է Քեսլերը, լրագրողները վաղուց Էին կասկածում, որ 376 միլիոն դոլար արժողությամբ նախագիծն իրականում բունկեր Է: Թրամփը նախագահի պաշտոնում Օբամային փոխարինեց 2017 թվականի հունվարի 20-ին: Անմիջականորեն Սպիտակ տան Արեւելյան թեւի տակ Է գտնվում եւս մեկ ստորգետնյա բունկեր, որը կոչված Է պետության ղեկավարին պաշտպանելու միջուկային հարվածից, Արտակարգ գործողությունների նախագահական կենտրոնը: