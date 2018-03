28 տարվա ընդմիջումից հետո «Մոդերն Թոքինգ»-ը համերգ տվեց Երևանում

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, No Face, No Name, No Number և «Մոդերն Թոքինգ» բենդի այլ հիթերը դեռեւս 80-կաններից հայտնի են, սիրված և չմոռացվող: Չնայած տարիների վաղեմությանը` դրանք չեն կորցրել իրենց արդիականությունը: Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մարտի 27-ին տեղի ունեցավ Թոմաս Անդերսի և «Մոդերն Թոքինգ» բենդի կենդանի համերգը, որը մեծ իրադարձություն էր ոչ միայն երգերի, այլեւ շոուի առումով:

Համերգն անցել է բարձր տրամադրությամբ։ Հանդիսատեսը ծափողջյունով դիմավորեց խմբի անդամներին։

«Ողջույն Երեւան։ Սա անհավատալի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ՝ այս երեկո այստեղ գտնվելու համար։ 28 տարի առաջ եմ այստեղ եղել։ Պատկերացնում եք, ավելին քան քառորդ դար։ Ուրախ եմ, որ հետ եմ վերադարձել»,- ասաց Թոմաս Անդերսը։

Խմբի մենակատարը, հայերեն լավ երեկո մաղթելով, կատարեց իր հիթ դարձած երգերը։