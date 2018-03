«Արսենալ»-ի երիտասարդ ֆուտբոլիստները չեն կարողանում արտասանել Մխիթարյանի ազգանունը

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Արսենալ»-ի ֆուտբոլիստները շարունակում են դժվարություններ ունենալ իրենց խաղընկեր Հենրիխ Մխիթարյանի ազգանունն արտասանելու հարցում: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, Հենրիխ Մխիթարյանի ազգանունը ճիշտ արտասանելու հարցում խաղընկերներին օգնելու փորձ է արել «Արսենալ»-ի գերմանացի պաշտպան Պեռ Մերտեսակերը:

«Արսենալ»-ի երիտասարդական թիմի «Թվիթեր»-ի միկրոբլոգում հրապարակվել է տեսանյութ, որում Պեռ Մերտեսակերը լոնդոնյան ակումբի երիտասարդական թիմի խաղացողներ Էյնսլի Մայթլենդ-Նայլսին և Ռոբ Հոլդինգին փորձում է սովորեցնել, թե ինչպես է պետք է արտասանել Մխիթարյանի ազգանունը:

Չնայած Մերտեսակերի գործադրած ջանքերին` ոչ Նայլսը, ոչ Հոլդինգը չեն կարողացել ճիշտ արտասանել հայ կիսապաշտպանի ազգանունը: Փոխարենը նրանք կարողացել են արտասանել թիմի մեկ այլ նորեկի` Կոնստանտինոս Մավրոպանոսի ազգանունը:

To celebrate the launch of our new JG app game Word Match, we enlisted the help of @mertesacker to put @RobHolding95 and @Ains_7 spelling skills to the test



