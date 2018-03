Իլոն Մասքը Լեգոյի խորանարդիկներ Է արտադրելու

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի ձեռնարկատեր Իլոն Մասքը հայտարարել Է, որ իր The Boring Company ընկերությունը կսկսի Լեգոյի խորանարդիկներ արտադրել: Դրանք կպատրաստվեն այն քարերից, որոնք հատվել-հանվել են թունելների հորատման ընթացքում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, նա գրել Է Twitter-ում:

«Շուտով կհայտնվեն Boring Company-ի նոր ապրանքները: Դրանք Լեգոյի նման աղյուսիկներ են իրական մասշտաբով, պատրաստված քարերից, որոնց միջոցով կարելի Է ստեղծել քանդակներ եւ կառուցել շենքեր»,- գրել Է Մասքը: Աղյուսների առաջին լրակազմը նվիրված կլինի Հին Եգիպտոսին: Դրանցով, Մասքի խոսքով՝ կարելի Է հավաքել բուրգեր, սֆինքսներ, տաճարներ եւ այլ կառույցներ:

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.