Մեծ Բրիտանիայում բացվել Է Դեւիդ Բոուիի՝ աշխարհում առաջին արձանը

ԵՐԵՎԱՆ, 26 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մարտի 25-ին Միացյալ Թագավորության Էյլսբերի քաղաքում բացվել Է բրիտանացի հայտնի երգիչ եւ կոմպոզիտոր Դեւիդ Բոուիի (1947-2016 թթ.)՝ աշխարհում առաջին արձանը: Այդ մասին, ինչպես եղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է BBC կորպորացիան:

«Երկրային պատվիրակ» խորագրով բրոնզե քանդակը տեղադրվել Է այն քաղաքի ամենակենտրոնում, որի հետ կապված Է Բոուիի ստեղծագործական կարիերան: 1971 թվականին այստեղ՝ Էյլսբերիում, նա ներկայացրել Է իր չորրորդ ստուդիական ալբոմը՝ Hunky Dory-ն, իսկ 1972 թվականին՝ հինգերորդը՝ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars-ը:

Բոուին հավերժացել Է իր բեմական կերպարներով, որոնք ներառվել են քանդակագործական կոմպոզիցիայում: Հուրախություն երգչի երկրպագուների, հուշակոթողում ներսարված սարքը ժամը մեկ հնչեցնելու Է նրա երգերը: Դեւիդ Բոուին 2016 թվականի հունվարի 10-ին լյարդի քաղցկեղից 69 տարեկան հասակում մահացել Է Նյու Յորքում: Կարիերայի ընթացքում արտիստը վաճառել Է ավելի քան 136 մլն սկավառակ եւ տեղ զբաղեցրել Մեծ Բրիտանիայի փոփ երաժշտության պատմության մեջ ամենահաջողակ արտիստների տասնյակում:

2004 թվականին Rolling Stone հանդեսը «Ռոք-երաժշտության բոլոր ժամանակների 100 մեծագույն կատարողների» վարկանիշում Բոուիին տեղավորել Է 39-րդ, իսկ «Բոլոր ժամանակների 100 մեծագույն վոկալիստների» վարկանիշում՝ 23-րդ հորիզոնականում, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: