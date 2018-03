Կանադայում շփոթել են Բելգիայի եւ Գերմանիայի դրոշները

ԵՐԵՎԱՆ, 13 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Կանադացիները բելգիական դրոշը գերմանականի հետ են շփոթել Բելգիայի Ֆիլիպ թագավորի՝ Կանադա պաշտոնական այցի շրջանակներում կայացած միջոցառմանը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Premiere ռադիոկայանը:

Այցի ծրագիրը նախատեսում Էր Բելգիայի միապետի եւ նրա տիկնոջ՝ Մաթիլդա թագուհու կողմից թխկու տնկում Կանադայի մայրաքաղաք Օտտավայի զբոսայգում: Ծառի համար տեղը հատկացվել Էր այն թխկիներից մի քանի մետր հեռավորության վրա, որոնք 1977 թվականին Կանադա կատարած այցի ընթացքում տնկել են բելգիացիների՝ ներկայում հանգուցյալ Բոդուեն թագավորը եւ Ֆաբիոլա թագուհին:

Միապետ ամուսինների ժամանումից հետո պարզվել Է, որ Ֆաբիոլա թագուհու ծառի մոտ Բելգիայի դրոշի փոխարեն փողփողում Է գունային շարքով նման Գերմանիայի դրոշը: Արարողակարգային շփոթությունը նկատվել Է եւ արագորեն շտկվել, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

[VIDEO] Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/fHUqw7six0