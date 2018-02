Դերասան Քեւին Սմիթը սրտի նոպայով տեղափոխվել Է հիվանդանոց

ԵՐԵՎԱՆ, 26 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի դերասան, սցենարիստ եւ ռեժիսոր Քեւին Սմիթը փետրվարի 26-ին ԱՄՆ-ում սրտի նոպայով տեղափոխվել Է հիվանդանոց: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, Սմիթն ինքը հայտնել Է իր Twitter-ում:

«Այս երեկո առաջին շոուից հետո ես սրտի սուր նոպա ունեցա: Բժիշկը, որը փրկեց իմ կյանքը, ասաց, որ ինձ մոտ առջեւի ձախ վայրընթաց զարկերակի ամբողջական բլոկադա Է եղել:

Եթե ես երկրորդ շոուն չեղյալ չհայտարարեի հիվանդանոց տեղափոխվելու համար, ես կմահանայի այսօր երեկոյան: Բայց ես դեռեւս ողջ եմ»,-գրել Է դերասանը: Քեւին Սմիթը ծնվել Է 1970 թվականի օգոստոսի 2-ին ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսիի նահանգում: Նա առավել շատ հայտնի Է «Դոգմա» (1999 թ.), «Կլերկներ» (1994 թ.), ինչպես նաեւ «Դեյը եւ Լռակյաց Բոբը պատասխան հարված են հասցնում» (2001 թ.) ֆիլմերով:

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h