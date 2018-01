 ԶԼՄ-ներին հայտնի Է դարձել Samsung-ի Galaxy S9 նոր սմարթֆոնի գինը

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Samsung-ի Galaxy S9 ֆլագմանական սմարթֆոնի գինը փոքր-ինչ բարձր կլինի նախորդից՝ Galaxy S8-ից: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, գրել Է ETNews հարավկորեական հրատարակությունը:

Հարավային Կորեայում նորույթն արժենալու Է 890-935 դոլար այն դեպքում, երբ նախորդ մոդելի համար գնորդներին հարկ Էր լինում վճարել շուրջ 875 դոլար: Ավելի վաղ Ցանցում հայտնվել Էր Galaxy S9 եւ S9 Plus սմարթֆոնների առջեւի մասի պատկերները: Դրանք հրապարակել Էր Venture Beat պորտալը:

Samsung-ը Galaxy S9 եւ S9+ առաջատար սմարթֆոնները կներկայացնի փետրվարի 25-ին՝ Բարսելոնում Mobile World Congress ցուցահանդեսի մեկնարկից մեկ օր առաջ, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

