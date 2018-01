Փենյանը կարող Է ունենալ 10 – 20 միջուկային մարտագլխիկ. փորձագետներ

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Փենյանը կարող Է իր տնօրինության տակ ունենալ 10-ից մինչեւ 20 միջուկային մարտագլխիկ: The Bulletin of the Atomic Scientists հանդեսի հունվարի համարի Էջերում այս գնահատմամբ հանդես են եկել Ամերիկացի գիտնականների ֆեդերացիայում միջուկային տեղեկատվության ծրագրի տնօրեն Հանս Քրիսթենսենը եւ նրա գործընկեր Ռոբերտ Նորիսը:

«Հյուսիսային Կորեան կարող Էր այնպիսի քանակությամբ տրոհվող նյութեր արտադրել, որոնք բավական են 30-ից մինչեւ 60 միջուկային մարտագլխիկների ստեղծման համար, բայց հավաքել Է, հնարավոր Է, 10-ից մինչեւ 20 մարտագլխիկ,- նշել են փորձագետները:- Դրանց մեծ մասը 10-ից մինչեւ 20 կիլոտոննա հզորությամբ լիցքեր են», հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: