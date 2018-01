Amazon-ում The Cranberries-ի ալբոմի վաճառքներն ավելացել են 900000 տոկոսով

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Իռլանդական The Cranberries ռոք խմբի վերջին ալբոմի վաճառքները խմբի մեներգչուհի Դոլորես Օ՛Ռիորդանի մահից հետո Amazon-ի չարթում ավելացել են 900000 տոկոսով: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, գրել Է Daily Mail թերթը:

Հունվարի 15-ին հայտնի Է դարձել, որ Օ՛Ռիորդանը 46 տարեկան հասակում վախճանվել Է Լոնդոնում: Կատարողի ներկայացուցիչը հայտարարել Է, որ նա Լոնդոնում Էր գտնվում ձայնագրությանը մասնակցելու համար: Շարունակվում Է փորձաքննությունը երգչուհու մահվան պատճառները պարզելու համար: «Խմբի՝ Something Else անվանումը կրող վերջին ալբոմը՝ Օ՛Ռիորդանի մասնակցությամբ, Amazon-ի չարթում առաջին տեղն Է զբաղեցրել այն բանից հետո, երբ ալբոմի վաճառքներն 913350 տոկոսով անսովոր բարձր աճ են արձանագրել»,- նշում Է հրատարակությունը:

Չարթում երկրորդ հորիզոնականն զբաղեցրել Է Օ՛Ռիորդանի Are You Listening սոլո ալբոմը: Երրորդ եւ չորրորդ դիրքերը նույնպես զբաղեցնում են իռլանդական խմբի ալբոմները: Դոլորես Օ’Ռիորդանը The Cranberries հանրաճանաչ ռոք-խմբի վոկալիստուհի Էր 1990 թվականից: 1994 թվականին խումբը ձայնագրել Է Zombie կոմպոզիցիան, որը հռչակ բերեց կոլեկտիվին եւ 1995 թվականին ստացավ MTV հեռուստաալիքի Եվրոպական երաժշտական պարգեւը «Լավագույն երգ» անվանակարգում: Խմբի վերջին ալբոմը՝ Something Else անվանումով, թողարկվել Է 2017 թվականի ապրիլի 28-ին, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: