ԱՄՆ-ի նախագահը չեղարկել է իր այցը Մեծ Բրիտանիա

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել Է, որ չեղարկում Է փետրվարին պլանավորված իր այցը Մեծ Բրիտանիա: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, նա գրել Է Twitter-ի իր Էջում:

«Լոնդոն իմ ուղեւորությունը չեղարկելու պատճառն այն Է, որ ես չեմ պաշտպանում Լոնդոնի լավագույն դեսպանատներից մեկը գրոշների դիմաց վաճառելու Օբամայի վարչակազմի որոշումը, որպեսզի այնուհետեւ 1,2 մլրդ դոլարով նորը կառուցենք հեռավոր շրջանում: Դա վատ գործարք Է: Ես չեմ պատրաստվում կտրել ժապավենը (դիվանագիտական ներկայացուցչության նոր շենքի բացման արարողության ժամանակ)»,- գրել Է Թրամփը:

