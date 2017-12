ԱՄՆ-ի Disney World զվարճանքի զբոսայգում կանգնեցրել են Թրամփի խոսող մանեկենը. CNN

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Disney ընկերությունն ԱՄՆ-ի Ֆլորիդայի նահանգում իր զվարճանքի թեմատիկ զբոսայգում կանգնեցրել Է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսող մանեկենը:

Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է CNN հեռուստաընկերությունը: Խոսքը վերաբերում Է «Նախագահների սրահ» կոչվող ատրակցիոնին, որտեղ ներկայացված են Միացյալ Նահանգների պետության ղեկավարների պատկերաքանդակները:

Դրանցից մի քանիսը խոսող են: Հատուկ ատրակցիոնի համար նախագահը ձայնագրել Է ճառ, որտեղ նա դատողություններ Է անում ամերիկացի ժողովրդի ոգու թեմայով, ինչպես նաեւ խոսում Է ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մասին: Մանեկենի հագին սեւ կոստյում Է՝ շերտավոր փողկապով: Բացի ճառ ասելու հնարավորությունից, այն օժտված Է մարմնի տարբեր շարժումներ անելու ունակությամբ, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

The Hall of Presidents at the Magic Kingdom Park at Disney World in Florida is reopening today -- featuring a new robot President Donald Trump https://t.co/FQ0IEXHCUa pic.twitter.com/6cMRr9uRT3