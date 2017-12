Ճապոնիայի Հիրոհիտո կայսեր հուշագրությունները Նյու Յորքի աճուրդում վաճառվել են 275 հազար դոլարով

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ճապոնիայի Հիրոհիտո կայսեր (1901-1989) հուշագրությունները, որոնք բովանդակում են նրա հիշողությունները Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, դեկտեմբերի 6-ին Նյու Յորքում կայացած աճուրդում վաճառվել են 275 հազար դոլարով: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հայտնել Է վաճառքը կազմակերպած Bonhams աճուրդների տունը:

Հիշողությունները կայսեր կողմից նրա օգնականին թելադրվել Էին պատերազմի ավարտից շատ չանցած: Դրանք վերջնական տեսքով ձեւակերպել Է Հիդենարի Տերասակին, որը Հիրոհիտոյի օգնականներից մեկն Էր եւ նախկին դիվանագետ, որը, մասնավորապես, աշխատել Է որպես թարգմանիչ:

173-Էջանոց հուշագրությունները բաղկացած են երկու հատորից, դրանց տեքստը գրված Է մատիտով:

Լոտի գնահատման արժեքը կազմում Էր 100-150 հազար դոլար:

Bonhams-ի ներկայացուցիչների խոսքով՝ հազվագյուտ իրի նոր սեփականատեր Է դարձել ճապոնացի գնորդը, որի անունը չի նշվում, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

#SaleUpdate: A transcript of spoken memoirs by #Hirohito called "The Emperor's Monologue" or 'Showa Tenno Dokuhakuroku 昭和天皇独白録', sells for $275,000 inc. premium in today's Voices of the 20th Century sale in #NY https://t.co/CXsnqYrHVf pic.twitter.com/BGDrZrrEzI