Հայտարարվել են տարվա ամենատարածված հոլովակները YouTub-ում

ԵՐԵՎԱՆ, 6 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Այս տարի ամենատարածված YouTub-հոլովակը դարձել Է «Դիմակով երգիչը» թաիլանդական հեռուստաշոուի մասնակցի ելույթը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է The Verge-ն: Until we will become dust անվանմամբ կոմպոզիցիայի կատարումն ավելի քան 182 մլն դիտում Է հավաքել:

Երկրորդ տեղում հայտնվել Է Էդ Շիրանի Shape of You երգի ներքո պարը. այն դիտել են գրեթե 120 մլն անգամ:

Երրորդ տեղը բաժին Է ընկել ամերիկյան Dude Perfect կոլեկտիվին, որը տեսանյութ Է ստեղծել սեղանի թենիսի գնդակով ամենաանհավատալի հնարքների մասին (93 մլն դիտում): Ամենատարածված հոլովակների տասնյակում տեղ են գտել նաեւ պատանի որովայնախոս Դարսի Լին Ֆարմերի ելույթը America՚s Got Talent մրցույթում: Այն ավելի քան 41 մլն դիտում Է հավաքել:

Նաեււ թոփում ներառվել են Էդ Շիրինի մասնակցությամբ Carpool Karaoke Էպիզոդը (գրեթե 40 մլն), Լեդի Գագայի ելույթը Սուպերբոուլի ընդմիջմանը (37 մլն), Դոնալդ Թրամփի եւ Բարաք Օբամայի շուրթերով ընթերցանությամբ կատակային հոլովակը ԱՄՆ-ի նոր նախագահի պաշտոնակալության օրը (35 մլն), «Ամբողջ աշխարհի պատմությունը» (35 մլն), In a Heartbeat dt կարճամետրաժ մուլիֆիլմը եւ BBC-ի եթերում պրոֆեսորի հարցազրույցի հատվածը, որի ժամանակ սենյակ են վազում պատմողի երեխաները: