Գիտնականները պարզել են, թե ինչպես Է ճարպոտ սնունդը քայքայում օրգանիզմը

ԵՐԵՎԱՆ, 5 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Վնասակար» ճարպերը, ինչպիսիք են արմավաձեթը եւ կենդանական ճարպը, քայքայում են բջջային մեմբրանները եւ հանգեցնում բջիջների կորստի: Համապատասխան հետազոտությունը հրապարակված Է Proceedings of the National Academy of Science հանդեսում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Կոլումբյան համալսարանի գիտնականները մշակել են մանրազննության նոր մեթոդ, որի օգնությամբ կարողացել են հետեւել օրգանիզմի վրա հագեցած ճարպային թթուների ազդեցությանը բջիջների կողմից դրանց կլանումից հետո: Ըստ որում մասնագետները ջրածնի ատոմները փոխարինել են դեյտերիում ծանր իզոտոպով՝ չփոխելով միացության քիմիական հատկությունները, ինչն զգալիորեն պարզեցրել Է թթուների դիտարկումը:

Պարզվել Է, որ հագեցած ճարպաթթուները միանում են պլազմային թաղանթին, ստեղծում կարծրացած հատվածներ եւ խախտում դրա ճկունությունը: Երբ բջիջը չափազանց շատ նման միացություններ Է կլանում, այն կորցնում Է իր բնական հատկությունները եւ քայքայվում:

Հետազոտողները նաեւ պարզել են, որ չհագեցած ճարպաթթուները, որոնք պարունակվում են ձկան մեջ, բուսական յուղերում եւ ընկույզներում, ընդհակառակը, ունակ են չեզոքացնելու «վնասակար յուղերի» բացասական ազդեցությունը՝ նպաստելով լիպիդային թիթեղիկների լուծմանը, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: