Մելանյա Թրամփը Ծննդյան տոների առթիվ զարդարել Է Սպիտակ տունը

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը Սուրբ Ծննդյան տոնի առթիվ առաջին անգամ զարդարել Է նախագահի նստավայրը: «Սպիտակ տունը պատրաստ Է տոնելու»,- նոյեմբերի 27-ին գրել Է նա իր Twitter-ում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Նստավայրի գլխավոր զարդարանքն Է դարձել 5,5-մետրանոց եղեւնին Վիսկոնսինից, որը կանգնեցվել Է Երկնագույն սենյակում: Բացի դրանից, Սպիտակ տան զանազան անկյուններում տեղավորվել են եւս 52 տոնական ծառեր: Այցելուների համար պատրաստել են սեղան. գլխավոր ուտելիքը կդառնա անուշահացե Սպիտակ տունը, որի համար 160 կիլոգրամ խմոր Է պահանջվել: Պատրաստել են նաեւ 31 հազար թխվածքաբլիթ. դեկտեմբերին Սպիտակ տունը պլանավորում Է անցկացնել շուրջ 100 տոնական միջոցառում եւ ընդունել 25 հազար հյուրերի, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը:

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw