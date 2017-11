ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամպը հրաժարվել է Time-ի «տարվա մարդ» կոչումից

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամպը Թվիթերում գրառում է կատարել, որով հրաժարվել է Time ամսագրով «տարվա մարդ» կոչումից: Այս մասին հաղորդում է «Արմենպրես»-ը` հղում կատարելով «Ինտերֆակս»-ին:

«Time-ի խմբագրությունից զանգահարեցին և հաղորդեցին, որ հավանական է Time-ը ինձ համարի «տարվա մարդ», ինչպես դա արվեց նախորդ տարի: Բայց ես պետք է տամ մեծ հարցազրույց և մասնակցեմ մեծ ֆոտոնկարահանումների: Ես ասացի, որ դա ինձ հարմար չէ և հրաժարվեցի: Ամեն դեպքում՝ շնորհակալություն»,-թվիրթերում այսպիսի գրառում է թողել նախագահ Թրամպը:

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!