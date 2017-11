Վախճանվել Է ամերիկացի դերասանուհի եւ երգչուհի Դելլա Ռիզը

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ում կյանքի 87-րդ տարում մահացել Է ամերիկացի դերասանուհի եւ հոսփել ու ջազ ժանրերի երգչուհի Դելլա Ռիզը: Այդ մասին նոյեմբերի 20-ին հայտնել Է Reuters գործակալությունը՝ վկայակոչելով նրա մերձավորների հայտարարությունը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Գործակալության տեղեկատվությամբ՝ նոյեմբերի 19-ին երգչուհին «կյանքից հեռացել Է սիրով շրջապատված, Կալիֆոռնիայի նահանգում գտնվող իր տանը»: Ռիզի վոկալային կարիերան սկիզբ Է առել տեղի եկեղեցում, 1940-ական թվականներին նա հիմնել Է սեփական Meditation Singers խումբը, 1953 թվականին պարտավորագիր Է ստորագրել Jubilee Records ընկերության հետ, որի հետ համագործակցությամբ թողարկել Է վեց ալբոմ, որոնք առավելապես բաղկացած են արդեն դասական ջազային կոմպոզիցիաներից:

Դելլա Ռիզն ազգի սիրելին Է դարձել 1957 թվականին իր And That Reminds Me հիթի թողարկվելուց հետո: Սակայն նրա այցեքարտը համարվում Է Don՚t You Know? երգը, որը հայտնվել Է երկու տարի հետո: Ռիզի հեռուստատեսային կարիերան սկսվել Է 1960-ական թվականների վերջին:

Ամենանշանավորը դարձել Է Թեսսի դերը «Հրեշտակի հպումը» սերիալում, որը թողարկվել Է 1994-ից մինչեւ 2003 թվականը: Վերջին տարիներին դերասանն առողջության հետ կապված խնդիրներ ուներ, այդ թվում՝ շաքարախտ, իսկ 2014 թվականին նա թողել Էր իր մասնագիտական գործունեությունը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: