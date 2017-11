Բրունո Մարսը American Music Awards մրցանակն Է նվաճել «Տարվա արտիստ» գլխավոր անվանակարգում

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգիչ Բրունո Մարսն American Music Awards հեղինակավոր երաժշտական մրցանակին Է արժանացել «Տարվա արտիստ» գլխավոր անվանակարգում:

AMA-ի մրցանակաբաշխության 45-րդ ամենամյա արարողությունը նոյեմբերի 19-ին կայացել Է Լոս Անջելեսի (Կալիֆոռնիայի նահանգ) Microsoft Theater թատրոնում եւ հեռարձակվել Է ABC հեռուստաալիքի եթերում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Այս անվանակարգում մրցանակը վիճարկում Էին նաեւ The Chainsmokers դիջեյ-դուետը, կանադացի Դրեյքը, ամերիկացի ռեփեր Քենդրիք Լամարը եւ բրիտանացի հեղինակ-կատարող Էդ Շիրանը: Լավագույն փոփ/ռոք կին կատարող Է ճանաչվել Լեդի Գագան, որը հաղթանակ Է տարել Ռիհաննայի եւ Ալեսիա Կառայի նկատմամբ: «Լավագույն փոփ/ռոք-դուետ կամ խումբ» անվանակարգում հաղթող Է դարձել Imagine Dragons քառյակը:

Տարվա լավագույն փոփ/ռոք-երգ Է դարձել պուերտոռիկացի երգիչներ Լուիս Ֆոնսիի եւ Դեդի Յանկիի Despacito երգը՝ Ջասթին Բիբերի մասնակցությամբ: Երգի տեսահոլովակը ռեկորդ Է սահմանել YouTube-տեսահոսթինգում դիտումների թվաքանակով:

Պարգեւների են արժանացել նաեւ քանթրիի երկրպագունիների սիրելին՝ Քիթ Ուրբանը, դիջեյ Հալիդը (ռեփ/հիփ-հոփ ոճի լավագույն կոմպոզիցիա), Linkin Park ամերիկյան ռոք խումբը, որը թողարկել Է One More Light հոլովակը՝ նվիրված խմբի վերջերս զոհված մենակատար Չիսթեր Բենինգթոնին: Չի կարելի չնշել իռլանադացի Նայլ Հորանի անհատական հաջողությունը One Direction բրիտանական խմբից, նա հռչակվել Է տարվա լավագույն դեբյուտանտ: American Music Awards մրցանակը հիմնվել Է 1973 թվականին որպես Grammy մրցանակի այլընտրանք:

Պարգեւները հանձնվում են առցանց-քվեարկության արդյունքների հիման վրա, որին կարող Է մասնակցել Համացանցի ցանկացած օգտատեր: Անվանակարգորդներին որոշում են ձայնագրությունների վաճառքների ծավալով, տեսահոլովակների դիտումների թվաքանակով, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերում ակտիվության ցուցանիշով, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: