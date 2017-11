Լոս Անջելեսում և Նյու Յորքում Հայոց ցեղասպանության մասին Intent to Destroy ֆիլմը կբարձրանա մեծ էկրան

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող՝ ռեժիսոր Ջո Բերլինգերի փաստագրական Intent to Destroy ֆիլմի պրեմիերան տեղի կունենա նոյեմբերի 10-ին՝ Լոս Անջելեսում և Նյու Յորքում: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, այդ մասին տեղեկացրել է ֆիլմի երաժշտության հեղինակ, աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Թանկյանը:

«Ուրախությամբ հայտարարում ենք, որ Intent to Destroy ֆիլմի պրեմիերան տեղի է ունենալու նոյեմբերի 10-ին՝ Լոս Անջելեսում և Նյու Յորքում: Հպարտ եմ այն երաժշտությամբ, որը ես գրել եմ ֆիլմի համար»,- թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է Թանկյանը: Ավելի վաղ, երաժիշտը նշել էր, որ Intent to Destroy-ն ամենաուժեղ ֆիլմերից է, որը երբևէ տեսել է վերջին շրջանում։

Intent to Destroy-ն այս տարի դարձել է Tribeca և Hot Docs Film Festivals փառատոնների ամենահիշարժան ֆիլմերից մեկը:

Excited to announce screenings of #intenttodestroy in LA starting 11/10. Proud of the music I did 4 the film. Tix - https://t.co/hQV5Vkm6yB pic.twitter.com/kncA1oXOOQ