Թրամփն ԱՄՆ-ի Սենատի հաստատմանն Է ներկայացրել ԴՊՀ-ի նոր ղեկավարի թեկնածությունը

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի Սենատի քննարկմանն Է ուղարկել Ջերոմ Փաուելի թեկնածությունը, որը նոյեմբերի 2-ին առաջադրվել Է ԱՄՆ-ի Դաշնային պահուստային համակարգի (ԴՊՀ, երկրի կենտրոնական բանկ) նախագահի պաշտոնում: Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը: Միացյալ Նահանգների ղեկավարը նոյեմբերի 2-ին հայտարարել Է ԴՊՀ-ի նախագահի պաշտոնում Փաուելին նշանակելու մասին: Նախագանհի որոշմանը պետք Է հավանություն տա ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի Սենատը:

Թրամփը, իսկ նրանից հետ նաեւ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները վստահություն են հայտնել, որ սենատորները կհաստատեն սույն նշանակումը: ԴՊՀ-ի ներկայիս ղեկավար Ջանեթ Ելենի լիազորությունների ժամկետը լրանում Է 2018 թվականի փետրվարի 3-ին, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Today, it was my pleasure and great honor to announce my nomination of Jerome Powell to be the next Chairman of the @FederalReserve. pic.twitter.com/6aDuRy3zws