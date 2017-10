Falcon 9-ի առաջին աստիճանը բռնկվել Է վայրԷջքից հետո

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Falcon 9 հրթիռի առաջին աստիճանը բռնկվել Է Of Course I Still Love You ծովային հարթակի վրա վայրԷջքից անմիջապես հետո: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է The Verge-ն: Հրդեհը հաջողվել Է արագորեն մարել:

SpaceX կրող հրթիռի մեկնարկը 16-րդն Է դարձել 2017 թվականին (անցյալ տարի ընկերությունն արձակել Է ութ հրթիռ): Հրթիռը հաջողությամբ երկրամերձ ուղեծիր Է դուրս բերել Koreasat-5A կապի առեւտրային արբանյակը: