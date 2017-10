Ամերիկյան ավիաընկերությունն առաջին չվերթն Է կատարել միայն կանանցից բաղկացած անձնակազմով

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Southwest Airlines ամերիկյան ավիաընկերությունն առաջին չվերթն Է իրականացրել միայն կանանցից բաղկացած անձնակազմով: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, ընկերությունը հայտնել Է Twitter-ում:

Southwest Airlines-ը հրապարակել Է լուսանկար, որն արվել Է չվերթի մեկնումից առաջ: Նշվում Է, որ Boeing-737-ը չվերթ Է կատարել Սենթ Լուիսից Սան Ֆրանցիսկո: Ուղեւորներին սպասարկում Էին չորս բորտ-ուղեկցորդուհիներ, իսկ ինքնաթիռը վարել են երկու կին օդաչուներ:

ԱՄՆ-ի քաղաքացիական ավիացիայի համերկրային վարչության տվյալների համաձայն, 2016 թվականին թույլատրագիր ունեցող շուրջ 584 հազար օդաչուներից մոտավորապես 39 հազարը կանայք Էին, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

