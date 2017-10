Ցանցում հայտնվել Է Չեսթեր Բենինգթոնի շոուն՝ նկարահանված նրա մահվանից վեց օր առաջ

ԵՐԵՎԱՆ, 13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ցանցում զետեղել են Carpool Karaoke շոուի տեսանյութը՝ Չեսթեր Բենինգթոնի մասնակցությամբ, որը նկարահանվել Է երաժիշտի մահվանից վեց օր առաջ: Տեսանյութի կադրերը հայտնվել են Facebook-ում Linkin Park խմբի Էջում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Շոու թողարկումը հրապարակված Է Բենինգթոնի ընտանիքի եւ նրա խմբի անդամների թույլտվությամբ: Տեսանյութում երաժիշտը կատակում Է, պատմում Է իր երեխաների մասին, ինչպես նաեւ փորձում Է Էքստրեմալ վոկալ սովորեցնել շոուի հաղորդավար Քեն Ջոնգին: Երաժիշտը կատարել Է Numb, In The End եւ Talking To Myself երգերը:

Նաեւ հնչել են Aerosmith խմբի I Dont Want To Miss A Thing, Red Hot Chili Peppers խմբի Under The Bridge եւ Lynyrd Skynyrd խմբի Sweet Home Alabama երգերը: 2017 թվականի հուլիսին Linkin Park-ի մենակատար Չեսթեր Բենինգթոնին մեռած գտել են Կալիֆոռնիայի իր տանը: Երաժիշտը մենակ Է եղել տանը: Փորձաքննությունը հաստատել Է, որ մահվան պատճառը դարձել Է ինքնասպանությունը: Բենինգթոնին հողին են հանձնել Փալաս-Վերդես-Էսթեյթսի բուսաբանական այգում, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: