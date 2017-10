Իլոն Մասքի 69-ամյա մայրը դարձել Է CoverGirl կոսմետիկական բրենդի դեմքը

ԵՐԵՎԱՆ, 2 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 69-ամյա մոդել Մեյ Մասքը դարձել Է CoverGirl կոսմետիկական բրենդի դեմքը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է CNN-ը:

«Ես շատ ուրախ եմ հայտնել, որ այժմ ես պաշտոնապես CoverGirl եմ, 69 տարեկանում,- գրել Է Մասքը Twitter-ում:- Գեղեցկությունը բոլոր տարիքների համար Է»:

.@covergirl I'm so excited to say that I'm now officially a COVERGIRL, at 69! Beauty is for all ages. #COVERGIRLMADE pic.twitter.com/xndw5deHXs