ՌԴ-ում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանը ժամանել Է Մոսկվա

ԵՐԵՎԱՆ, 2 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՌԴ-ում ԱՄՆ-ի նոր դեսպան Ջոն Հանսթմանը տիկնոջ հետ միասին հոկտեմբերի 2-ին ժամանել Է Մոսկվա, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը՝ հղում անելով «Ինտերֆաքս»-ին: «Բարի գալուստ Ռուսաստան, դեսպան եւ տիկին Հանսթմաններ»,- առավոտյան իր թվիթերում գրել Է ՌԴ-ում ԱՄՆ-ի դեսպանության մամուլի քարտուղար Մարիա Օլսոնը:

Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH