Չվերթից ուշացած ուղեւորուհին օդանավակայանում ստիպել Է պարել իրեն հանդիպած մարդկանց

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մաշիդ Մազուջին ԱՄՆ-ի Շառլոթ քաղաքի օդանավակայանում բաց Է թողել միջանկյալ չվերթը, բայց որոշել Է զուր ժամանակ չկորցնել եւ ստիպել Է պարել բոլոր նրանց, ովքեր նրան հանդիպում Էին ճանապարհին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:Արդյունքում աղջիկը հոլովակ Է մոնտաժել, որտեղ պարում են եւ թռիչքի սպասող ուղեւորները, ե՛ւ օդանավակայանի աշխատողները, ե՛ւ տեղի հասարակական սննդի աշխատակիցները:«Ես չԷի ցանկանում զայրացած նստել ողջ գիշեր, դրա փոխարեն ես իրագործեցի այն, ինչն ինձ ավելի երջանիկ Է դարձնում… Պարեցի»,- պատմում Է աղջիկը YouTube-ում զետեղված հոլովակին կից գրության մեջ: All Night Long at The Airport տեսանյութը հավաքել Է 1 միլիոնից ավելի դիտում: