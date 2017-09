Կոկորդիլոսը Շրի Լանկայում հոշոտել Է բրիտանացի 25-ամյա լրագրողին

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բրիտանացի լրագրող Պոլ Մաքքլինը, որն աշխատում Էր The Financial Times հրատարակությունում, կոկորդիլոսի զոհ Է դարձել Շրի Լանկայում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հայտնել Է New York Post-ը:

Օքսֆորդի համալսարանի 25-ամյա շրջանավարտն արձակուրդում Էր գտնվում իր ընկերների հետ: Նա հեռացել Էր դեպի մոտակա ծովալճակը՝ լվանալու ձեռքերը: Նախնական տվյալներով՝ կենդանին Մաքքլինին բռնել Է, երբ նա ձեռքերն իջեցրել Է ջրի մեջ:

Ականատեսները տեսել են, թե ինչպես Է սողունը ջրի տակ քաշել «ձեռքերն ու ոտքերը թափահարող տղամարդուն»:

Լրագրողը կորել Է լողափից ոչ հեռու գտնվող Էլեֆանտ-Ռոք ծովալճակում, որը ժողովրդականություն Է վայելում սերֆինգիստների շրջանում: «Սա կոկորդիլոսի՝ ինձ հայտնի առաջին հարձակումն Է Շրի Լանկայում: Այստեղ գալիս են ինչպես զբոսաշրջիկներ, այնպես Էլ տեղի բնակիչներ: Լողափը համարվում Է հիանալի մեկուսի ու անվտանգ վայր»,-պատմել Է ականատեսներից մեկը: