ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ABBA-ն վիրտուալ շրջագայություն Է պատրաստում: Դրա ընթացքում բոլորի կողմից սիրված երաժշտությունը կկատարեն քառյակի մասնակիցների թվային կրկնօրինակները՝ ավատարները: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, խմբի նախկին մասնակից, կոմպոզիտոր եւ երաժիշտ Բենի Անդերսոնը հայտնել Է Expressen թերթին տված հարցազրույցում, որը հրապարակվել Է սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան:

ABBA քառյակը կազմացրվել Է 1982 թվականին: Այդ ժամանակվանից այս քառյակի անդամներից յուրաքանչյուրին լրագրողներն անփոփոխ կերպով հարցնում Էին, թե չի պլանավորվում արդյոք խմբի վերամիավորումն ու վերածնունդը, ինչին նրանք նույնպես անփոփոխ կերպով բացասական պատասխան Էին տալիս: Իսկ այժմ իրենց նոր ալբոմի՝ Piano-ի թողարկումից առաջ Անդերսոնն անսպասելիորեն այլ պատասխան Է տվել՝ ասելով՝ այո:

«Ժամանակ առ ժամանակ մենք հանդիպում ենք: Ինչ-որ բան արել ենք միասին, իսկ այժմ մեր առջեւ ընդհանուր նախագիծ կա»,-նշել Է նա: Երաժիշտը հավելում Է, որ ենթադրյալ շրջագայությունը պլանավորված Է 2019 թվականին, պայմանով, որ նախագիծը «բավականաչափ զորեղ» լինի:

Piano ալբոմում, որը թողարկվելու Է սեպտեմբերի 29-ին, նորույթների թվում կլինեն նաեւ հին մեղեդիների, այդ թվում՝ Thank You for the Music-ի եւ Happy New Year-ի նոր մեկնաբանությունները: Անդերսոնը պատմել Է, որ ալբոմը կազմելիս նկատի Է ունեցել ունկնդիրների շրջանում մեղեդիների տարածվածությունը:

ABBA շվեդական քառյակը ամենահաջողակ խմբերից մեկն Է երաժշտության պատմության մեջ. խումբն ստեղծվել Է 1972 թվականին: Իր գոյությանը տասը տարվա ընթացքում խումբը թողարկել Է ութ ալբոմ, իսկ նրա երգերի բազմաթիվ ժողովածուներ թողարկվում են նաեւ այսօր:

Ամեն տարի նրանց 2,3 մլն սկավառակներ գտնում են իրենց գնորդներին: Mamma Mia! մյուզիքլը, որի հիմքում ընկած են ABBA-ի երգերը, շուրջ 60 մլն մարդ Է դիտել ամբողջ աշխարհի հարյուրավոր թատրոններում, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: