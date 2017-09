Ֆլորիդայում «Իրմա» փոթորկի հետեւանքները ներկայացվել են տեսանյութերով

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սոցիալական ցանցերի օգտատերերը տեսանյութեր են հրապարակում Ֆլորիդայից, որտեղ նախօրյակին մոլեգնել Է «Իրմա» փոթորիկը՝ մինչ այդ անցնելով Կարիբյան կղզիներով, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը: Տեսահոլովակներից մեկում կարելի Է տեսնել, թե ինչպես Է ուժգին քամին պոկում շենքի տանիքը Մայամիի ծովեզերքին:

Տեղի բնակիչներից մեկը նկարահանել Է քաղաքի ջրասուզված գործարար շրջանը: Տեղական նորությունների հաղորդավար Օմար Լյուիսը համանման տեսանյութ Է հրապարակել՝ «Իրմա» փոթորիկը Մայամիի փողոցներն արագորեն վերածում Է գետերի» նշումով:

Roof of a home in #Miami coast being ripped off by powerful #HurricaneIrma winds. Terrifying stuff. These winds are no joke. #Irma pic.twitter.com/P0kMIKqlf6