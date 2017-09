Մահացել Է Steely Dan ռոք խմբի հիմնադիր Ուոլթեր Բեքերը

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 67 տարեկան հասակում վախճանվել Է ամերիկյան Steely Dan ջազ-ռոք խմբի կիթառահարը եւ հիմնադիրը: Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հաղորդվում Է երաժշտի կայքում: Մահվան պատճառները չեն ճշտվում: Ինչպես հայտնել Է Spin հրատարակությունը, Բեքերը բաց Է թողել Steely Dan-ի վերջին երկու համերգները, որովհետեւ գտնվում Էր բուժման մեջ: Նրա ընկեր եւ ռոք խմբի վոկալիստ Դոնալդ Ֆեյգենը հավաստել Էր, որ կատարողն ապաքինվում Է, բայց մանրամասներ չԷր հայտնել:

Բեքերը եւ Ֆեյգենը Steely Dan-ը հիմնել են 1970 թվականին Նյու Յորքում: 11 տարի անց խումբը ցրվել Է, բայց 1993 թվականին երաժիշտները վերսկսել են ելույթները: Խումբը 2001 թվականին գրանցվել Է ռոք-ն-ռոլի փառքի սրահում: Ռոքերները թողարկել են ինը ստուդիական ալբոմ: Նրանց Two Against Nature ձանապնակն ստացել Է «Գրեմմի» մրցանակ «Տարվա լավագույն ռելիզ» անվանակարգում: Everything Must Go անվամբ վերջին ալբոմը թողարկվել Է 2003 թվականին: