Թեյլոր Սվիֆթը նոր հոլովակով օրվա դիտումների ռեկորդ Է սահմանել

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգչուհի Թեյլոր Սվիֆթի նոր հոլովակը օրվա դիտումների ռեկորդ Է սահմանել: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, օգոստոսի 29-ին հայտնել Է Evening Standard-ը:

Look What You Made Me Do երգի հոլովակը, որը հրապարակվել Է օգոստոսի 27-ին, առաջին 24 ժամվա ընթացքում դիտել Է 28 մլն մարդ:

Ավելի վաղ ռեկորդը պատկանում Էր բրիտանացի կատարող Ադելի Hello սինգլին, որի տեսահոլովակը 2015 թվականին մեկ օրում հավաքել Էր 27,7 մլն դիտում: Այս նյութի պատրաստման պահին Look What You Made Me Do երգի հոլովակը հաղթահարել Էր 49 միլիոնի նշագիծը:

Look What You Made Me Do երգի հոլովակի պրեմիերան տեղի Է ունեցել MTV Video Music Awards-ի մրցանակաբաշխությանը: Հոլովակում, մասնավորապես, արտիստուհին զոմբիի կերպարում դուրս Է գալիս շիրիմից, բանկ Է թալանում, հրամաններ տալիս կիսամերկ աղջիկների բազմությանը, բենզասղոցով կտրում ինքնաթիռի թեւը եւ թանկարժեք զարդերի լոգանք ընդունում: Սինգլը տեղ կգտնի Սվիֆթի Reputation ալբոմում, որի ռելիզը կկայանա նոյեմբերի 10-ին: