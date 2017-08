Հարավային Կորեան հրապարակել Է նոր բալիստիկ հրթիռների փորձարկումների տեսանյութը

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Կորեայի Հանրապետությունն օգոստոսի 29-ին տարածել Է արդիականացված բալիստիկ հրթիռների՝ իր զինվորականների կողմից անցկացված փորձարկումների տեսանյութը: Մեկուկես րոպեանոց հոլովակում, որը հրապարակվել Է Պաշտպանության զարգացման գործակալության կայքում, ցուցադրված Է 500 եւ 800 կիլոմետր գործողության շառավղով հրթիռների արձակման գործընթացը, դրանց թռիչքը եւ մարտագլխիկների ճշգրիտ հարվածները ուսումնական թիրախներին գետնի վրա եւ ծովում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:

«Փորձարկումները տեղի են ունեցել անցած շաբաթ եւ վերջինը դարձել զինանոցում այդ հրթիռների ընդունումից առաջ»,-նշվում Է Գործակալության հաղորդագրության մեջ: Դրանում ընդգծվում Է, որ այս զինատեսակը կդառնա ԿԺԴՀ-ին պատասխան հարված հասցնելու սխեմայի հանգուցային բաղադրիչը Հարավի վրա նրա հարձակման դեպքում:

«Մեր զինվորականների տրամադրության կան հրթիռային տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս անհրաժեշտության դեպքում բարձրճշգրիտ հարվածներ հասցնել Հյուսիսային Կորեայի տարածքի բոլոր վայրերին»,-ասված Է փաստաթղթում: Օգոստոսի 28-ի վաղ առավոտյան ԿԺԴՀ-ն իրականացրել Է բալիստիկ հրթիռի նոր արձակում, որն անցել Է Ճապոնիայի հյուսիս-արեւելյան մասի վրայով եւ, հավանաբար, ընկել Խաղաղ օվկիանոս՝ Հոկայդո կղզու Էրիմո հրվանդանից 1180 կիլոմետր արեւելք գտնվող շրջանում: Հարավկորեացի զինվորականները նշում են, որ հրթիռն անցել Է 2,7 հազար կիլոմետր, իսկ նրա թռիչքի բարձրությունը հասել Է 550 կիլոմետրի, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

NEW: #SouthKorea's Agency for Defense Development releases new footage of last week's Hyunmoo-II SRBM tests. pic.twitter.com/TfKaHWjgXh