Թեյլոր Սվիֆթը թողարկել Է Look What You Made Me Do երգի երկրորդ հոլովակը



ԵՐԵՎԱՆ, 28 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգչուհի Թեյլոր Սվիֆթը թողարկել Է Look What You Made Me Do երգի երկրորդ հոլովակը: Տեսահոլոակի պրեմիերան տեղի Է ունեցել MTV Video Music Awards-ի մրցանակաբաշխությանը: Հոլովակը հրապարակված Է երգչուհու You-Tube- ալիքում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը: Հոլովակում, մասնավորապես, արտիստուհին զոմբիի կերպարում դուրս Է գալիս շիրիմից, բանկ Է թալանում, հրամաններ տալիս կիսամերկ աղջիկների բազմությանը, բենզասղոցով կտրում ինքնաթիռի թեւը եւ թանկարժեք զարդերի լոգանք ընդունում: Սինգլը տեղ կգտնի Սվիֆթի Reputation ալբոմում, որի ռելիզը կկայանա նոյեմբերի 10-ին: