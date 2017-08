Քենդրիկ Լամարը MTV Video Music Awards մրցանակը նվաճել Է վեց անվանակարգերում

ԵՐԵՎԱՆ, 28 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ռեփեր Քենդրիկ Լամարը MTV Video Music Awards հեղինակավոր մրցանակի դափնեկիր Է դարձել վեց անվանակարգում՝ հասնելով լավագույն ցուցանիշի բոլոր հայցորդների թվում: Ըստ որում 2017 թվականի լավագույն կատարողի կոչումը շնորհվել Է բրիտանացի փոփ-երգիչ Էդ Շիրանին: MTV Video Music Awards-ի մրցանակաբաշխության 34-րդ արարողությունն կայացել Է օգոստոսի 27-ին Ինգլվուդում (Կալիֆոռնիայի նահանգ), տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:

Լամարի Humble տեսահոլովակը մրցանակի Է առաջադրվել ութ կատեգորիաներում, ներառյալ ամենահեղինակավորը՝ «Տարվա լավագույն տեսահոլովակը»: Այս անվանակարգին հավակնում Էին կանադացի The Weeknd-ը՝ Reminder տեսահոլովակով, ամերիկացի Բրունո Մարսը՝ 24K Magic-ով, կանադուհի Ալեսիա Կարան՝ Scars To Your Beautiful կոմպոզիցիայով եւ դիջեյ Հալիդը՝ Wild Thoughts տեսահոլովակով, որում նկարահանվել են Ռիհաննան եւ Բրայսոն Թիլերը: Լավագույն կատարող Է ճանաչվել Էդ Շիրանը: Կոչման համար նաեւ պայքարել են Քենդիկ Լամարը, Բրունո Մարսը, The Weeknd-ը, նորզելանդուհի կատարող Լորդը եւ ամերիկուհի Արիանա Գրանդեն:

«Լավագույն փոփ-տեսահոլովակ» կատեգորիայում պարգեւը հանձնվել Է Fifth Harmony խմբին՝ ռեփեր Գուչի Մեյնի հետ դուետում:

Ամենահեղինակավոր անվանակարգերից մեկում՝ «Լավագույն հիպ-հոպ տեսահոլովակ, Լամերին զիջել են Բիգ Շոնը (Bounce Back), Չանսելոր Բենետը (Same Drugs) եւ ուրիշներ:

Ամենամեծ անհաջողությունը վիճակվել Է Քեթի Փերիին: Նրա Chained to the Rhythm տեսահոլովակը ներկայացված Էր չորս կատեգորիաներում, ներառյալ «Լավագույն փոփ-տեսահոլովակ» եւ «Լավագույն վիզուալ Էֆեկտներ»: Արդյունքում Փերին մնացել Է առանց պարգեւների եւ Կալիֆոռնիայից հեռանում Է ձեռնունայն, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: