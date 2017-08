Մելանյա Թրամփը շնորհակալություն Է հայտնել Չելսի Քլինթոնին իր որդուն աջակցելու համար

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը շնորհակալություն Է հայտնել Չելսի Քլինթոնին՝ Բիլ եւ Հիլարի Քլինթոնների դստերն այն բանի համար, որ վերջինս հանդես Է եկել ի պաշտպանություն նախագահական զույգի որդու՝ Բերոն Թրամփի, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:

«Շնորհակալություն, Չելսի Քլինթոն, այնքան կարեւոր Է պաշտպանել մեր բոլոր զավակներին, որպեսզի նրանք կարողանան մնալ այնպիսին, ինչպիսին որ կան»,-թվիթերում գրել Է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի կինը՝ գրությանը կից թողնելով «մանկությունը չեն թունավորում» հեշթեգը:

Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR