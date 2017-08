ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հորդորել Է պայքարել այլատյացության դեմ

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերիշը օգոստոսի 15-ին հորդորել Է ամենուրեք պայքարել ռասիզմի, հակասեմիտիզմի եւ այլատյացության այլ դրսեւորումների դեմ: Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հմապատասխան գրությունը նա զետեղել Է Twitter-ում իր Էջում ամերիկյան Շառլոտսվիլլ քաղաքում (Վիրջինիայի նահանգ) տեղի ունեցած բախումներից հետո:

«Ռասիզմը, այլատյացությունը, հակասեմիտիզմը եւ իսլամաֆոբիան թունավորում են մեր հասակարությունը: Մենք պետք Է դրանց դեմ պայքարենք միշտ եւ ամենուրեք»,- գրել Է Գուտերիշը:

Racism, xenophobia, anti-Semitism & Islamophobia are poisoning our societies. We must stand up against them. Every time. Everywhere.