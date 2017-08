Շտապ կարգով ուղեւորների տարհանում Է իրականացվել Լոնդոնի մետրոյի կայարաններից մեկում

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Օգոստոսի 15-ին ուղեւորների տարհանում Է իրականացվել Լոնդոնի մետրոյի «Հոլբոռն» կայարանում այն բանից հետո, երբ այնտեղ ծխի քուլաներ են հայտնվել: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, գրել Է բրիտանական The Daily Telegraph-ը:

Հրատարակությունը ներկայացնում Է ականատեսների վկայություններ, որոնք պատմել են, որ ծխի հայտնվելուց առաջ կայարանում իրենք «ուժեղ թրխկոց» են լսել:

Մինչդեռ Լոնդոնի մետրոպոլիտենի մամուլի ծառայությունում թերթին հայտնել են, որ այդ միջադեպը կապված Է գնացքի անսարքության հետ: Այնտեղ նշել են, որ դրա պատճառով ուղեգծում երթեւեկության խափանումներ են եղել, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս» գործակալությունը:

#Holborn underground station has been evacuated as firefighters investigate reports of smoke on platform. More soon © @abersentia pic.twitter.com/KS3oF2q8Q5