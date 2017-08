ԱՄՆ-ում մահացել Է քանթրի-երգիչ Գլեն Քեմփբելը

ԵՐԵՎԱՆ, 9 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ում օգոստոսի 8-ին 81 տարեկան հասակում վախճանվել Է դերասան, երգիչ եւ երաժիշտ Գլեն Քեմփբելը: Համապատասխան հաղորդագրությունը զետեղված Է արտիստի պաշտոնական կայքում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:

«Խորը վշտով հայտնում ենք, որ 81 տարեկան հասակում Ալցհայմերի հիվանդության դեմ երկարատեւ եւ արիակամ պայքարից հետո մահացավ սիրելի ամուսին, հայր, պապ եւ լեգենդար երգիչ ու կիթառահար Գլեն Թրեւիս Քեմփբելը»,- ասված Է տեքստում: Նշվում Է, որ երգիչը վախճանվել Է Նեշվիլ քաղաքի (Թենեսիի նահանգ) կլինիկայում:

Կեսդարյա կարիերայի ընթացքում երաժիշտը թողարկել Է ավելի քան 70 ալբոմ, որոնց ընդհանուր քանակը գերազանցել Է 40 միլիոն օրինակը: Նա բազմիցս դարձել Է Grammy մրցանակի դափնեկիր: 2012 թվականին Քեմփբելին պատվավոր Grammy են հանձնել երաժշտության եւ ձայնագրության զարգացման բնագավառում ներդրած ավանդի համար: 2005 թվականին նրա անունը գրանցվել Է Նեշվիլում Քանթրի-երաժշտության փառքի սրահի ցուցակներում:

Ստեղծագործական ուղու սկզբում նա որպես կիթառահար Է հանդես Է եկել այնպիսի երաժիշտների հետ, ինչպիսիք են Ֆրենկ Սինատրան եւ Էլվիս Փրեսլին, ինչպես նաեւ The Beach Boys խմբի հետ: 1960-ականներից Քեմփբելն սկսել Է հանդես գալ որպես մենակատար: Նրա ժողովրդականությունը գագաթնակետին Է հասել նույն տասնամյակում, 1967 թվականին նրան Grammy են շնորհել միանգամից երկու անվանակարգերում՝ "Gentle on My Mind" եւ "By the Time I Get to Phoenix" երգերի համար, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: