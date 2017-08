Շվեյցարիայի փոքր մասնիկ Հայաստանում. Switz ժամացույցների խանութ-սրահում նշվեց Շվեյցարիայի Ազգային Օրը

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Փոքր Շվեյցարիան՝ Հայաստանում. նրանք, ովքեր երբեւէ մտածել են Շվեյցարիայում արտադրված որակյալ ժամացույց գնելու, միաժամանակ գումար խնայելու, ժամացույցների մասին գիտակ մասնագետներից տեղեկատվություն ստանալու, ինչպես նաեւ պարզապես Շվեյցարիայի շունչը զգալու մասին, դժվար թե նկատած չլինեն «Դալմա գարդեն մոլ»-ում գործող Switz շվեյցարական ժամացույցների խանութ-սրահը: Շուրջ 5 տարի Հայաստանում գործող խանութը օգոստոսի 5-ին հանդիսավոր միջոցառմամբ նշանավորեց Շվեյցարիայի Համադաշնության Ազգային Օրը:

Երեկոն իր ներկայությամբ պատվել էր Շվեյցարիայի դեսպան Լուկաս Գասերը: Տիկնոջ հետ միասին աշխատակիցների ուղեկցությամբ նա շրջեց խանութում, ծանոթացավ ժամացույցներին, ապա կտրեց խորհրդանշական տորթը: Դեսպանին տպավորել էր այն, թե ինչպես են Հայաստանում ներկայացվում շվեյցարական ժամացույցները: Նա համաձայնեց, որ սա Հայաստանի եւ Շվեյցարիայի միջեւ ժամագործության ոլորտում լավ համագործակցության վկայությունն է:

«Շվեյցարիան ավանդաբար արտադրում է ժամացույցներ՝ հավանաբար ամենալավը աշխարհում, եւ ուրախ եմ՝ տեսնելու, որ իմ երկիրը, մեր ժամացույցներն այսքան լավ են ներկայացված այս խանութում: Եվ պատահական չէ, որ այս տարի Հայաստանը եւ Շվեյցարիան մեծածավալ առեւտրաշրջանառություն ունեն: Գիտեմ, որ այս տարի շատ շվեյցարացի զբոսաշրջիկներ են գալիս Հայաստան, եւ համոզված եմ, որ ուր էլ գնան, նրանք բաց չեն թողնի շվեյցարական ժամացույցներ ձեռք բերելու հնարավորությունը», -նշեց Լուկաս Գասերը:

Նա շեշտեց, որ հայերը եւ շվեյցարացիները շատ ընդհանրություններ ունեն. նրանք լավ արհեստավորներ են, լավ ժամագործներ ու առեւտրականներ եւ, ոչ պակաս կարեւոր է, ունեն գեղեցկության եւ ճաշակի զգացողություն:

«Ընկերներիս էլ եմ ասել, որ այս խանութը Շվեյցարիայի մի փոքր մասնիկն է Հայաստանում», -ասաց դեսպանը:

Կազմակերպված ընդունելությանը հրավիրված հյուրերից շատերն արդեն իսկ ծանոթ էին Switz-ում ներկայացված ժամացույցներին եւ սեփական փորձի հիման վրա փաստեցին, որ Հայաստանում հնարավոր է ձեռք բերել տեսքի, որակի եւ գնի լավագույն համադրությամբ ստեղծված շվեյցարական ժամացույցներ:

Հյուրերից՝ «ՀայՖեստ» թատերական միջազգային փառատոնի հիմնադիր-նախագահ, արտմենեջեր Արթուր Ղուկասյանը նշեց, որ օգտվել է Switz-ից ոչ միայն իր համար ժամացույց գնելու, այլեւ նվիրելու նպատակով: Նրա խոսքով՝ թե՛ խանութի տեսքը, թե՛ գնային քաղաքականությունը եւ թե՛ հաճախորդների հետ վարվելաձեւը խոսում են ճիշտ գործելաոճի մասին, որն էլ դեպի հաջողություն տանող ուղիներից է:

«Շատ ճիշտ, ճկուն քաղաքականությամբ են առաջ շարժվում, որովհետեւ նրանք ներկայացնում են այն, ինչը ներկայացված չէ որեւէ այլ տեղ, այսինքն՝ եթե ուզում եք գնալ եւ գնել բացառիկ թվերի հասնող ժամացույցներ, օրինակ՝ 20 000 դոլար արժեցող, դուք այստեղ չեք գա: Ուզում եմ ասել, որ ներկայացված են միջին կամ միջինից բարձր գների ժամացույցներ. այստեղ կգան մատչելի ժամացույցներ ձեռք բերել ցանկացողները: Գործում են զեղչեր, այսինքն՝ շատ ճիշտ բիզնես մոտեցում է ցուցաբերվում», -«Արմենպրես»-ի հետ զրույցում ասաց Արթուր Ղուկասյանը՝ ընդգծելով, որ արդեն իսկ չափանիշ է, երբ հաճախորդը մեկ անգամ այս խանութում լինելուց հետո ցանկանում է կրկին ու կրկին վերադառնալ:

Արտմենեջերի հավաստմամբ՝ ժամացույցների որակից, գնից զատ առավել կարեւոր է դրանց մատուցման ձեւը, աշխատակիցների նվիրվածությունը սեփական աշխատանքին եւ պատասխանատվության զգացումը հաճախորդների հանդեպ:

«Այստեղ մարդիկ են, ովքեր սիրում են ժամացույցը, սիրում են իրենց աշխատանքը եւ ամենակարեւորը, սիրում են մարդկանց, այսինքն՝ նրանց, ում համար աշխատում են»,-ասաց Արթուր Ղուկասյանն ու հորդորեց մարդկանց՝ եթե ցանկանում են իսկապես իմանալ՝ ժամը քանիսն է, ապա պետք է այցելել Switz:

Խանութի դիմաց տեղադրված սեղանին ներկայացված էին ժամացույցի մեխանիզմներ, մասնիկներ եւ գործիքներ: Խանութի տնօրեն Արամ Շահնազարյանի խոսքով՝ այսպես ցանկանում էին անցորդներին ցույց տալ, թե ինչպիսի ինքնատիպ մեխանիզմների օգնությամբ են գործում այս ժամացույցները:

«Ուրախ եմ՝ տեսնելով, որ մարդիկ տարեցտարի ավելի ու ավելի են հետաքրքրված լավ ժամացույց ձեռք բերելով, մարդիկ հասկանում են, որ դա էլ է կարեւոր: Այդ իսկ պատճառով իմ գործընկերոջ հետ ընտրեցինք միջին ու լյուքս դասի ժամացույցներ՝ հաշվի առնելով մեր տնտեսական վիճակը, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց թույլ տալ ունենալ Շվեյցարիայից մի փոքր մասնիկ: Առհասարակ, ժամանակը կյանքում ամենաթանկ բանն է. կարծում եմ՝ հաճելի է՝ դրան հետեւել լավ ժամացույցներով»,-ասաց տնօրենը՝ հավելելով, որ խանութն առաջարկում է Շվեյցարիայի Կոնֆեդերացիայի (Official Licensed Product of the Swiss Confederation) և Շվեյցարական ժամացույցների արտադրության ֆեդերացիայի (Federation of the Swiss Watch Industry FH) կողմից լիցենզավորված ապրանքանիշեր, դրանք են` Swiss Military by Chrono, Cover, Charmex, Continental, Adriatica, Kolber: Բոլոր ժամացույցներին տրվում է 2-5 տարի միջազգային երաշխիք: Բացի այդ Switz-ը իր հաճախորդներին առաջարկում է ժամացույցի հետագա սպասարկման բացառիկ պայմաններ, ինչպիսիք են մարտկոցի անվճար փոխարինում՝ գնման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում, ժամացույցի պրոֆիլակտիկա և մաքրում, խորհրդատվություն և պրոֆեսիոնալ օգնություն հետերաշխիքային շրջանում և երաշխիքային պայմաններից դուրս պատահարների դեպքում:

Արամ Շահնազարյանը նշեց, որ Switz-ն առաջարկում է նաև ժամացույցի գոտիների և կողպեքների լայն տեսականի՝ ոլորտի լավագույն արտադրողներից, Morellato և Stailer Group:

Արամ Շահնազարյանը վստահ է՝ ժամացույցի որակը միայն նրա լավ աշխատանքը չէ, այլ ճիշտ խնամքի դեպքում երկար տարիների անվնաս ծառայելու հատկությունը:

Իսկ Շվեյցարիայից օրերս Հայաստան ժամանած մեր հայրենակիցները, պատահաբար անցնելով խանութի կողքով, չկարողացան անտարբեր լինել եւ մի պահ կանգ չառնել ու չուսումնասիրել ժամացույցները: Արուս Ասատրյանը, ով ամուսնու եւ երկու որդիների հետ արդեն ավելի քան 20 տարի է՝ բնակվում է Շվեյցարիայում, նշեց, որ ժամագործության ոլորտը նրանց խորթ չէ, քանի որ ամուսինը երկար տարիներ է՝ զբաղվում է ժամացույցների մասնիկների վաճառքով:

«Այդ իսկ պատճառով շատերին ենք ճանաչում ոլորտում, անպայման ցանկացանք մտնել խանութ: Կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ են, եվրոպական մակարդակի վրա եւ անգամ ավելի լավը: Բանիմաց մարդիկ են այստեղ աշխատում, մանրամասնորեն ներկայացնում եւ բացատրում են ամեն ինչ: Նաեւ նկատեցի, որ ամենեւին էլ թանկ չեն»,-նշեց նա:

Իսկ նրա ամուսինը՝ Էռնեստ Էգլին պարզապես վստահաբար հավելեց՝ եթե շվեյցարական են, ապա վատ որակ չեն կարող ունենալ: