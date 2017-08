Համացանցում հայտնվել է Անջելինա Ջոլիի նոր ֆիլմի առաջին թրեյլերը

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Netflix»-ը հրապարակել է «Առաջինը նրանք սպանեցին իմ հորը» (First They Killed My Father) ֆիլմի առաջին թրեյլերը, որի ռեժիսորը, սցենարի հեղինակը և պրոդյուսերն է Անջելինա Ջոլին:

Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին հայտնում է tattler.ru-ն: Ֆիլմը նկարահանվել է գրող Լուն Ունի համանուն գրքի հիման վրա և պատմում է Կամբոջայի քաղաքացիական պատերազմի և ցեղասպանության մասին: Լուն Ունի հետ Անջելինա Ջոլին ծանոթացել է 2002 թվականին Կամբոջա կատարած իր առաջին բարեգործական առաքելության ընթացքում: