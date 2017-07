Թրամփը դեմոկրատներին մեղադրել Է իր վարչակազմի նորմալ աշխատանքի համար խոչընդոտներ ստեղծելու մեջ

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Դեմոկրատական կուսակցությունից Կոնգրեսի անդամներին մեղադրել Է այն ջանքերը սաբոտաժի ենթարկելու մեջ, որոնք գործադրում Է իր վարչակազմը, ներառյալ թեկնածուների հաստատման գործընթացը, որոնք ինքն առաջարկում Է տարբեր ֆեդերալ գերտեսչություններում եւ ծառայություններում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Դեմոկրատները Սենատում հաստատել են նախագահի կողմից առաջարկված 197 թեկնածուներից սոսկ 48-ին: Նրանք (դեմոկրատները) ի վիճակի չեն հաղթանակ տանելու, ուստի այն ամենն, ինչ նրանք (այժմ) անում են, արգելակում Է (նշանակումների) գործընթացը եւ խոչնդոտներ հարուցում»,- հուլիսի 11-ին իր Twitter-ում գրել Է Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ղեկավարը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

The Senate Democrats have only confirmed 48 of 197 Presidential Nominees. They can't win so all they do is slow things down & obstruct!